Dringend gesucht Geflüchteter benötigt Wohnung nach Transplantation

Die richtige Umgebung nach einer schwierigen Operation, wie Metthew Ayim sie durchmachen musste, ist die Gemeinschaftsunterkunft in Lichtenbroich nicht. Dem 47-jährigen Mann aus Ghana wurde am 1. Mai im Uniklinikum Essen eine neue Leber transplantiert; bis zum 27. Juni war er stationär aufgenommen, danach in Bad Hersfeld. Vergangene Woche aber musste er wieder zurückkehren in seine Unterkunft. Dort gibt es zwar eine kleine Küchenzeile in den zwei Zimmern, die er gemeinsam mit seiner Frau Junic und der fünfjährigen Tochter Daniela bewohnt, ebenso wie eine Toilette. „Doch die benötigten, sehr hohen Hygienestandards, die nach einer solchen Transplantation gebraucht werden, sind in einer solchen Unterkunft einfach nicht gewährleistet“, schildert Georg Wallraff. Er begleitet die Familie seit fünf Jahren ehrenamtlich. „Die Gefahr, sich mit Keimen zu infizieren ist immens. Dadurch steigt die Gefahr, dass die Leber abgestoßen wird“, betont er.