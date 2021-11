Seit Dienstag verschwunden : Suche nach vermisstem 16-Jährigen aus Hassels

Düsseldorf Seit Dienstag wird ein 16-Jähriger aus Hassels vermisst. Die Polizei sucht bereits mit Spürhunden nach dem Jugendlichen und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht derzeit nach einem 16-Jährigen aus Hassels. Der Jugendliche wird seit Dienstag vermisst. Der Junge namens Nikita wurde an diesem Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr zuletzt an der Freien Christlichen Gesamtschule an der Fürstenberger Straße in Hassels gesehen.

Wie die Mutter des Vermissten berichtet, hatten Mitschüler den 16-Jährigen dort nach der siebten Schulstunde noch gesehen. Nach Hause zu seiner Familie in Hassels kehrte er aber nicht zurück. Als er am Abend noch immer nicht zu Hause war, schaltete die Familie gegen 20 Uhr die Polizei ein.

Die ermittelt seitdem in dem Vermisstenfall, sagte ein Polizeisprecher. Bereits am Mittwoch waren die Beamten mit Personenspürhunden im Einsatz und haben großflächig nach dem Jugendlichen gesucht. Dabei sei die Polizei Hinweisen nachgegangen und habe anderem in Hassels und Reisholz, aber auch weiter nördlich in Unterbilk und Friedrichstadt gesucht. Bislang allerdings ohne Erfolg. Auch in den sozialen Medien wurde das Bild von dem Jungen bereits hundertfach geteilt.

Was passiert sein könnte, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Der Mutter zufolge ist dies das erste Mal, dass ihr Sohn nicht nach Hause gekommen ist. Dass er abgehauen sein könnte, könne sie sich nicht vorstellen, es habe ihres Wissens nach keine Probleme und keinen Streit in der Familie oder mit Freunden gegeben.

Nikita ist 1,65 Meter groß, hat schwarzes Haar und trägt eine dunkle runde Brille. Am Dienstag trug er eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose, ein Lederarmband am linken Handgelenk und Turnschuhe der Marke Sketchers. Er hatte zudem einen schwarzen Rucksack dabei.