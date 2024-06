Hund vermisst in Düsseldorf Verzweifelte Suche nach Kirmes-Hund „Cookie“

„Die Renoldis kamen gerade in Düsseldorf an, zack war der Hund weg. Das ist bitter“, so Bruch, der selbst Hunde hat. Bei Facebook schreibt er über „Cookie“: Sie sei gechippt, freundlich, aber auch scheu. Am besten solle man sich daher bei der Familie melden, wenn man „Cookie“ sieht, so Bruch.