Karrieremesse in Düsseldorf Warum sich die Stuzubi 2024 für junge Menschen lohnt

Selten waren die beruflichen Chancen für Jugendliche nach dem Schulabschluss so vielfältig und erfolgversprechend wie jetzt. Trotzdem fällt es Schülerinnen und Schülern oft schwer, sich nach dem Abitur oder der Mittleren Reife zu orientieren: Handwerkliche oder kaufmännische Ausbildung, Studium oder doch erst mal ins Ausland? Die „Stuzubi“ kann hier unterstützen. Welche Möglichkeiten sich konkret bieten, erfahren Interessierte am Samstag von 10 bis 16 Uhr auf der kostenfreien Karrieremesse in der Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk.