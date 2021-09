Labor-Arbeit unter Corona-Bedingungen : Düsseldorfer Studierende steuern Mikroskope an der Uni von daheim aus

Düsseldorf Die Heinrich-Heine-Universität setzt besondere Technik ein, um Nachwuchswissenschaftlern trotz der Pandemie-Einschränkungen die Laborarbeit zu ermöglichen.

Abstandsregeln und Personenzahlbegrenzung erschweren die Arbeit im Labor. Um Nachwuchswissenschaftlern dennoch die Möglichkeit zu bieten, die für die Ausbildung so wichtige Praxisarbeit zu lernen, geht die Heinrich-Heine-Universität neue Wege. Am Center for Advanced Imaging (CAi) werden sogenannte Remote-Schnittstellen eingesetzt: Über diese können Studierende die modernen Mikroskope auch von zu Hause aus bedienen und lernen, die gewonnenen Bilder auszuwerten.

Die Nachwuchswissenschaftler brauchen diese Kenntnisse, um später selbstständig Proben aus Biologie, Medizin, Chemie oder Physik untersuchen zu können. „Es ist erstaunlich, dass die Studierenden über 90 Prozent dessen remote machen können, was mit dem Mikroskop möglich ist. Ich muss natürlich vor Ort die Probe präparieren und das Bild grob suchen und einstellen“, sagt Sebastian Hänsch, Mitarbeiter und Praktikumsbetreuer am CAi.

Einige für den Kurs entwickelte Elemente sollen auch beibehalten werden, wenn demnächst die Arbeit wieder in Präsenz möglich sind. „Über die Onlineschnittstelle ist es viel einfacher, dass bei größeren Gruppen alle Teilnehmenden jeden Arbeitsschritt am Gerät gleich gut beobachten können. Wenn dagegen ein Dutzend Studierender vor einem einzelnen Gerät im Labor sitzt, sehen diejenigen in der letzten Reihe kaum, was vorne passiert“, sagt Sebastian Hänsch.