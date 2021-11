Besondere Veranstaltungen an Uni Düsseldorf : Studierende laden zur „Klimaschule“ auf den Campus

Düsseldorf Die Veranstaltungen der Initiative „Students for Future Düsseldorf“ stehen allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Themen sind die Klimakrise, ihre Folgen, aber auch Lösungen.

Es ist ein besonderes Programm, das die „Students for Future Düsseldorf“ in ihrer „Public Climate School“ seit Montag anbieten. Die Gruppe aus Studierenden, Auszubildenden und Menschen aus dem Hochschulbereich macht sich für mehr Klimagerechtigkeit und Bildung über Klimathemen stark. Das wird bei den mehr als zehn Veranstaltungen deutlich, die bis zum 26. November angeboten werden und allen Bürgerinnen und Bürgern offen stehen. „Ein sinnvoller Kampf gegen die Klimakrise kann nur entstehen, wenn man die Zusammenhänge versteht. Gerade werden viele Informationen einfach zu komplex vermittelt und erreichen daher zu wenige Menschen“, meint Johann Lensing von der Initiative. Daher setzt man auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität (es gibt auch Live-Streams) auf eine Mischung aus Vorträgen, Diskussionen und einer Filmvorführung. Am Donnerstag spricht etwa Junior-Professor Tobias Escher von der Forschungsgruppe „Citizen Involvement in Mobility Transitions“ an der Heine-Uni über „Klimawandel und Verkehr: Was haben wir von einer nachhaltigen Mobilität?“ (14.30 bis 16 Uhr, Gebäude 23.21., Raum 01.22). In einem interaktiven Workshop des Vereins ProVeg Düsseldorf wird man bei Salomón Derreza erfahren, ob man Veganer werden muss, um die Klimakrise zu stoppen (Raum 01.22). Zudem wird der preisgekrönte Dokumentarfilm „Dear Future Children“ vorgeführt (Dienstag, 20 bis 22 Uhr, Hörsaal 3H): Er porträtiert drei junge Frauen in Hongkong, Chile und Uganda, die sich für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz engagieren und dafür auch hohe persönliche Risiken eingehen. Für Freitag ist zudem (wie deutschlandweit) an der Universität eine Demonstration geplant (Treffpunkt: 14.30 Uhr am Heine-Denkmal vor der Universitätsbibliothek).