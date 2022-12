Weniger Verbindungen zur Universität? Studierende kritisieren Rheinbahn-Pläne in Düsseldorf

Der AStA bemängelt unter anderem die geplante Linienführung der U-Bahnen U71 und U83. Der Rheintakt sieht vor, dass diese zukünftig nach Volmerswerth fahren, zurzeit halten diese an der Universtität Nord. Dieser Stopp würde dann wegfallen. Die U72, die derzeit nach Volmerswerth fährt, soll dann ab Bilk S-Bahnhof den Linienweg der U71 übernehmen und so bis nach Benrath fahren, ein Halt an der Uni inklusive. Die Linien tauschen dann also ihren südlichen Ast. Für David-Luc Adelmann ist das nicht nachvollziehbar. „Linien fallen weg, die Anbindung wird schlechter. Unsere Vorstellung einer besser angebundenen Uni sieht mehr Verbindungen vor, nicht weniger“. Auch das Studierendenparlament habe bereits am Montag zu dieser Sachlage getagt, berichtet er. Die studentischen Vertreter und Vertreterinnen schlossen sich dabei der Kritik der AStA an.