Hochschule Düsseldorf „Studierende haben Nachholbedarf beim Netzwerken“

Bockholt Nicht unbedingt, aber die Zahl der Studiengänge und -fächer hat zugenommen. Hier bieten wir Hilfe bei der Orientierung. Und ich kann zum Beispiel klassisch BWL studieren und habe im Anschluss aber eine Vielzahl an möglichen Berufsfeldern, die mir offenstehen. Auch hier braucht es manchmal Unterstützung bei der Orientierung. Die Studien- und Berufsorientierung hat an Schulen in NRW einen festen Platz und wird intensiv betrieben. Von den Schulen selbst, den Hochschulen, der Arbeitsagentur. Das war zu meiner Zeit noch anders. Es gibt also eine Vielzahl an Orientierungsmöglichkeiten. Für manche Studierende wird dennoch erst nach dem Studienstart klar, was es bedeutet zu studieren und was sich hinter dem gewählten Studiengang verbirgt.