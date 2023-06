Buntes Line-Up an Uni Düsseldorf Studierende feiern Musikfestival auf dem Campus

Gefeiert wird in diesem Jahr auch nach dem Festival: Wer noch in Feierlaune ist, kann zur After-Show-Party in den „Cube“-Club in der Düsseldorfer Altstadt. Dort können am Donnerstag- und Freitagabend ab 23 Uhr bis um 7 Uhr am nächsten Morgen zu Techno tanzen und feiern – donnerstags sogar bei freiem Eintritt, am Freitag zahlen HHU-Studierende fünf Euro Eintritt.