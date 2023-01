Hochschule Düsseldorf Studierende entwickeln Brettspiele mit Lerneffekt

Der Mensch spielt. Nicht nur in der Kindheit, sondern zeit seines Lebens. Einen Großteil seiner kulturellen Fähigkeiten etwa erlernt man durchs Spielen. Solch ein „Homo Ludens“, ein spielender Mensch, wie das in Wissenschaft und Literatur heißt, ist auch Ingo Jungclaussen. „Ich spiele. Schon alleine, weil ich zwei Kinder im Alter von neun und vier Jahren habe“, sagt der Professor für Psychologie, der das Spielen nun auch in seine Arbeit eingebunden und an der Hochschule Düsseldorf (HSD) in den Studiengängen Soziale Arbeit/Sozial- und Kindheitspädagogik und Familienbildung ein Seminar zur Entwicklung psychologischer Lern-Brettspiele angeboten hat.