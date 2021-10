Ein „grünes“ Gebäude für die Hochschule Düsseldorf : Eine Radstation ganz aus Holz

Düsseldorf Studierende der Hochschule Düsseldorf wollen auch beim Bau nachhaltig sein. Für das Ausnahmeprojekt gibt es auch Unterstützung von de Bundesregierung.

Für Aufenthaltsqualität und Austausch soll eine vorgeschaltete, überdachte Kolonnade mit Sitzflächen sorgen. Mit dem Bau mehrerer Radstationen will die Hochschule noch mehr Studierende für nachhaltige Mobilität begeistern, in der Tiefgarage werden in diesem Zuge auch Pkw-Stellplätze in 292 Abstellplätte für Fahrräder (und weitere zehn für Lastenräder) umgewandelt.