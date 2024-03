Natur in Düsseldorf Studie braucht Hilfe von Bürgerwissenschaftlern

Am Institut für Botanik der Heinrich-Heine-Universität stellt sich derzeit ein Team um Petra Bauer und ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Bruno Walther viele Fragen: „Können sich Pflanzen schnell genug an den Klimawandel anpassen?“, „Wie kommen sie mit den extremen Umweltbedingungen in der Stadt klar?“ und „Kann ökologische Forschung einen Beitrag für eine pflanzenfreundliche Stadt leisten?“.