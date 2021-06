Start der Arbeiten noch im Juni geplant : Studie für neue Veloroute nach Wuppertal-Vohwinkel

Düsseldorf Bei der Machbarkeitsstudie soll es auch um die bestmögliche Route zwischen Wuppertal-Vohwinkel, Erkrath und Gerresheim in die Düsseldorfer Innenstadt gehen.

Damit weniger Menschen mit dem Auto zur Arbeit fahren, werden auch in NRW an verschiedenen Stellen Radschnellwege geplant. Ein Beispiel ist eine rund 20 Kilometer lang Trasse von Neuss über Volmerswerth, Uni über Benrath nach Garath und Hellerhof. Für diesen Abschnitt ist bislang noch keine Streckenführung festgelegt. Das soll in den nächsten Wochen geschehen.