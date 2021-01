Düsseldorfer Musikhochschule : Von der Hochschule an die Oper

Düsseldorf Anna Rabe hat den Sprung ins Düsseldorfer Opernstudio geschafft, das als internationale Kaderschmiede für junge Stimmen gilt. Ein Erfolg auch für die Robert-Schumann-Hochschule.

(semi) Der Spielbetrieb an der Deutschen Oper am Rhein ruht zwar noch wegen Corona, dennoch ist die Freude bei Anna Rabe groß: Die Studentin der Robert-Schumann-Hochschule (RSH) ist ab dieser Spielzeit Mitglied im Opernstudio. Darin fördert die Oper hochtalentierte junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt beim Sprung in die künstlerische Karriere. Auf dem Programm stehen etwa regelmäßige Solorepetition, Ensembleproben, Rollenstudium, Vorsingtraining, Sprachcoaching, szenische Workshops und musikalische Meisterklassen. Schon für viele Nachwuchssängerinnen und -sänger war das „Studio“ ein wichtiges Sprungbrett auf dem Weg in große Häuser.