Große Hilfsbereitschaft : Düsseldorfer Studentin berichtet von Schulden - Twitter-Nutzer spenden großzügig

Düsseldorf Ein verzweifelter Text einer Studentin aus Düsseldorf hat am Donnerstag auf Twitter für Aufsehen und große Hilfsbereitschaft gesorgt. Die Nutzerin schreibt von finanziellen Problemen und der Sorge, exmatrikuliert zu werden.

„Es ist mir unfassbar unangenehm, aber ich bin so verzweifelt, dass ich nicht mehr weiter weiß“, beginnt die Nutzerin „disi“ ihren Text, den sie am Donnerstagmittag in einem Thread (mehrere aufeinander folgende Nachrichten) auf Twitter veröffentlicht hat. „Habe schon alles versucht, nichts funktioniert so richtig.“