Projekt aus Düsseldorf : Studierende wollen in Madagaskar helfen

Studierende wollen in Madagaskar helfen

Julian Spratte untersucht die Effizienz der Kocher, die in Madagaskar eingesetzt werden sollen. Die Gras-Pellets, die dabei entstehen, sollen zum umweltschonenden Heizen genutzt werden. Foto: Privat

Düsseldorf Auf Madagaskar heizen viele Menschen mit Holz oder Holzkohle, doch dadurch stirbt der Wald auf der Insel im Indischen Ozean. Hier setzt ein Projekt aus Düsseldorf an.

8837 Kilometer Luftlinie ist Madagaskar von Düsseldorf entfernt. Doch die Probleme der Insel beschäftigen auch Studierende aus der Landeshauptstadt. Denn in diesem besonderen Land mit einer weltweit einzigartigen Biodiversität schwindet eben diese. Die meisten Menschen kochen dort auf Holz- oder Holzkohlefeuern – doch für den Rohstoff fällt immer mehr Wald.

Mittlerweile sind von der ursprünglichen Waldfläche gerade einmal zehn Prozent übrig. Sollte das Tempo der Abholzung beibehalten werden, dürfte es in 40 Jahren keinen Wald mehr auf Madagaskar geben. Das führt zu großen Problemen: Die Böden erodieren, Arten sterben aus, CO 2 kann schlechter gespeichert werden, es kommt zu Bränden, Dürren und damit einhergehenden Hungersnöten.

Bereits seit 2013 setzt sich vor Ort der Studierendenverband Ajper für mehr Bildung und für verbesserte Kocher ein, um den Verbrauch der Holzkohle zu minimieren. Seit einiger Zeit beschäftigt sich auch Julian Spratte mit dem Thema. Der 28-Jährige studiert internationales Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule Düsseldorf und hat sich im Rahmen einer Projektarbeit mit dem Schadstoffausstoß und der Effizienz der Kocher aus Madagaskar beschäftigt.

„Drei Milliarden Menschen kochen weltweit mit fossilen Brennstoffen – und 3,8 Millionen davon sterben an Atemwegserkrankungen und anderen Folgen“, sagt er. Ein Fakt, der ihn umtreibt. Er kommt in Kontakt mit Studierenden aus Madagaskar und Hilfsorganisationen und erfährt von Ajper, die nach einer Alternative für die Holzkohle suchen.

Die Idee Über Crowdfunding finanzieren sich viele Projekte. Eine große Masse an Menschen soll hierbei mit kleinen Beträgen eine größere Summe zusammenbekommen.

Hilfe bekommt er dabei in Düsseldorf unter anderem von Lena Kläsgen (23) und Hanna Gerbracht (25), die sich um Social Media kümmern. „Zur Finanzierung brauchen wir aber dringend Unterstützung“, sagt Lena Kläsgen und kommt auf die aktuell laufende Startnext-Kampagne zu sprechen. Dabei handelt es sich um ein Crowdfunding .

Viele Menschen spenden einen Geldbetrag ihrer Wahl, entweder ohne Gegenleistung oder für einem kleinen Gegenwert – in diesem Fall stehen unter anderem die Patenschaft eines Kaffeebaumes auf Madagaskar, Wildpfeffer oder echte Bourbonvanille von der Insel zur Auswahl. Vom Konto abgebucht wird die Summe erst, wenn die Kampagne erfolgreich war. In diesem Fall muss ein Schwellenwert von 60.000 Euro erreicht werden. „Wir hatten kurz überlegt, eine geringere Summe anzusetzen, aber wir wollten das Risiko nicht eingehen, dass wir dann in einigen Monaten wieder zu wenig Geld haben oder es doch nicht reicht“, erklärt Spratte.