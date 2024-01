Stromausfall in Düsseldorf Teile der Innenstadt derzeit ohne Strom

Die Ampelschaltung an den Kreuzungen der Ost- und Stresemannstraße sind ebenfalls ausgefallen. Derweil versuchen die Läden und Friseursalons ihren Betrieb ohne Licht weiterzuführen. Auch die Brauerei Schuhmacher an der Oststraße befindet sich in dem Bereich, in dem der Strom ausgefallen ist. Die Kellner nehmen es gelassen – Kerzen wurden für die verbliebenen Gäste im Brauhaus aufgestellt.