Rund um den Spichernplatz : Stromausfall in Derendorf – 400 Haushalte betroffen

Stromausfall in Derendorf – 400 Haushalte betroffen

Düsseldorf In Düsseldorf-Derendorf ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. 400 Haushalte sind betroffen, Techniker der Stadtwerke sind vor Ort, um die Störung zu beheben.

Im Bereich rund um den Spichernplatz in Düsseldorf-Derendorf ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Rund 400 Haushalte, unter anderem auf der Rather Straße, der Spichernstraße und der Toulouser Allee, sind betroffen, wie eine Sprecherin der Stadtwerke sagte. Die Störungsmeldung sei gegen 16.20 Uhr eingetroffen.