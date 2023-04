Solarpanele auf Düsseldorfs Dächern Strom vom Parkhausdach für E-Mobilität

Bis Farmont wirklich sparen kann, wird etwas Zeit ins Land gehen, denn die Investitionen von 500.000 Euro müssen sich erst einmal amortisieren. Die Idee zur Photovoltaik-Anlage kam vor etwas mehr als drei Jahren auf. „In der Planungsphase haben wir allerdings schnell festgestellt, dass wir uns die Verwirklichung der Idee einfacher vorgestellt haben“, erklärt Hollender. So musste zunächst die Statik des Parkhausbaus aus dem Jahr 1957 überprüft werden. „Wir wollten natürlich keinen Parkraum für Fahrzeuge verlieren und mussten deshalb eine Stahlkonstruktion über das letzte ehemals nicht überdachte Parkdeck bauen“, sagt der Farmont Geschäftsführer. „Weil das Stahldach insgesamt 40 Tonnen wiegt und die Paneele da noch gar nicht mit eingerechnet sind, musste ein Statiker alles durchrechnen.“ Weil Firmengründer Hans Farmont als Architekt damals alles selber plante und offensichtlich sehr solide Bauten erstellte, waren keine statische Verstärkung der Bausubstanz nötig. Und doch musste in die Substanz eingegriffen werden, mussten doch mehrere Kilometer Kabel verlegt werden. Vom Dach fließt der Strom zum Speicher im Keller und von dort aufgeteilt zu den 20 Ladesäulen auf dem ersten Parkdeck und auch in die normalen Stromkreisläufe der Parkhausinfrastruktur. „Der über die Wallboxen geladene Strom für die Pkw wird direkt am Kassenautomaten des Parkhauses abgerechnet“, so Hollender. „Somit haben wir in Düsseldorf erstmalig eine Möglichkeit geschaffen, das der geladene Strom direkt, ohne Verwendung zusätzlicher Karten, in bar bzw. bargeldlos am Kassenautomaten bezahlt werden kann.“