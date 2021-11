Märkte in Düsseldorf eröffnet : Strenge Kontrollen nur auf einem Weihnachtsmarkt

Foto: Christoph Schroeter 16 Bilder Weihnachtsmärkte in Düsseldorf eröffnet

Düsseldorf Am Donnerstag war es soweit, die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf sind geöffnet. Nur einer der Märkte in der Innenstadt ist umzäunt, sonst werden die 2G-Regeln kau kontrolliert.

Am Donnerstag haben die Weihnachtsmärkte in der Düsseldorfer Innenstadt ihre Pforten geöffnet. Die Sicherheitsvorkehrungen wegen stark wachsenden Coronazahlen sind streng wie nie zuvor. Erst vor wenigen Tagen hat die Stadt bekannt gegeben, dass nur Zutritt bekommt, wer komplett geimpft oder bereits genesen ist, 2G also. Ein Besuch am ersten Tag zeigt, nur auf einem der acht Themenmärkte wird eine Kontrolle wirklich ernst genommen: am Marktplatz.

Der dortige Handwerkermarkt ist komplett eingezäunt, es gibt einen Eingang und einen Ausgang, an beiden Stellen wachen Sicherheitskräfte. Am frühen Nachmittag stehen am Zugang knapp 20 Menschen in der Schlange. Impfnachweise und Ausweise werden genau überprüft. 40 bis 50 Leute habe er bislang wieder wegschicken müssen, sagte einer der Kontrolleure. „Das waren meistens Leute in der Mittagspause, die hatten die notwendigen Nachweise nicht dabei.“

An allen anderen von Düsseldorf Tourismus veranstalteten Märkten sind keine Zäune zu sehen. Während das etwa an der Königsallee, der Flinger und der Schadwostraße sicherlich schwierig zu machen ist, wäre es zumindest auf den Plätzen denkbar. Doch auf die Märkte auf Schadowplatz, Heine-Platz oder im Innenhof des Wilhelm-Marx-Hauses kommt man problemlos ohne Kontrollen. Lediglich einzelne Schilder weisen auf die 2G-Regel hin.

Nur auf dem Markt vor dem Schauspielhaus war eine Kontrolleurin unterwegs, die sich Impfnachweise von Besuchern zeigen ließ, die dort etwas verzehrten. Der Zugang war aber auch hier offen. Im Juni und Juli war der Platz genau in dem Bereich noch abgesperrt, als dort das Festival „Theater der Welt“ stattgefunden hat.

Ob sich an den Maßnahmen in den kommenden Tagen etwas ändert, konnte ein Sprecher von Düsseldorf Tourismus noch nicht sagen. Immerhin lief auf dem Sternchenmarkt zwischen zwei Weihnachtsliedern der Hinweis, man möge doch bitte seinen 2G-Nachweis bereit halten. Nur sehen wollte den niemand.

(csr)