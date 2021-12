Einkaufen in Düsseldorf : So laufen die neuen 2G-Kontrollen im Handel

Seit Mittwoch müssen die Händler konsequent bei jedem Kunden eine 2G-Kontrolle durchführen. Es gab zum Teil kleinere Schlangen, die am Samstag auch länger werden könnten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit Mittwoch dürfen die neuen Zugangsregeln nicht mehr nur stichprobenartig überwacht werden. Ein Rundgang unserer Redaktion zeigt, wie oft dagegen verstoßen wird. Die Bändchenlösung lässt auf sich warten.

Von Alexander Esch und Nico Preikschat

Der Einzelhandel in der Innenstadt setzt die seit Mittwoch nötigen Kontrollen aller Kunden konsequent um. Bei einem Rundgang unserer Redaktion zeigte sich, dass in den großen Geschäften bereits am Eingang der 2G-Status gecheckt wurde. In kleineren Geschäften erfolgte das in den allermeisten Fällen spätestens kurz nach Betreten. Es waren in Ausnahmefällen aber auch Verstöße zu beobachten. Auf sich warten lässt Kostenpflichtiger Inhalt derweil eine Bändchenlösung, die die Kontrollen erleichtern soll.

Insgesamt haben wir 17 Geschäfte besucht, zwölf größere und fünf kleinere. In 16 Fällen wurde kontrolliert, meist durch Scan mit dem Smartphone. 14 Mal wurde nach dem Ausweis gefragt. Lediglich in einem Modegeschäft an der Schadowstraße gab es keine Überprüfung.

Info Was für den Handel seit Mittwoch neu ist Verordnung Nach der neuen Coronaschutzverordnung haben nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zu Geschäften, ausgenommen ist der Handel für den täglichen Bedarf wie etwa auch Drogerien. Bislang genügten in einer Übergangszeit stichprobenartige Kontrollen, seit Mittwoch reicht das nicht mehr.

Die Kontrollen fanden in den großen Geschäften fast immer direkt am Eingang statt. Oftmals forderten Schilder die Kunden auf, den Laden erst nach Überprüfung zu betreten. Teilweise hinderten Absperrbänder am vorschnellen Betreten. Vor einigen Geschäften bildeten sich kürzere Schlangen, das könnte sich am Samstag verschärfen. Auch mehrere Versuche, die Kontrollen zu umgehen, scheiterten.

In kleineren, zumeist inhabergeführten Läden wie an der Hohe Straße wurde oft erst nach Betreten des Geschäfts geprüft. „Es gibt keine Probleme, die Kunden haben Verständnis”, sagt Ursula Brinkmann, Inhaberin des Modegeschäfts Ursula Brinkmann Couture. Herausfordernd sei der Umsatzrückgang. „Das ist für uns eine Katastrophe”, sagt sie. Dilek Er, Mitarbeiterin im Damenmodegeschäft Oska, erzählt, dass gerade die älteren Stammkunden sich nun sicherer fühlten, „die typische Laufkundschaft” falle hingegen weg. Dennoch resümiert sie: „Es läuft wieder.” Filialleiter Pop aus dem „Freitag”-Laden berichtet von der Einsicht vieler Kunden: „Die meisten haben sich auf die Kontrollen eingestellt und halten ihr Smartphone schon bereit, bevor ich danach frage.” Täten sie das nicht, verlange er zusätzlich den Ausweis.