Reinigung in der Schule Der große Streit um dreckige Schultoiletten

Eher skeptisch beurteilten den Vorschlag für zusätzliche Putzeinheiten an Schulen die Vertreter der Mehrheitskooperation von CDU und Grünen, mit Schuldezernent und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche inhaltlich an ihrer Seite. Der hatte sogar Fotos von den erst jüngst sanierten Toiletten an der St.-Rochus-Schule mitgebracht, die morgens um 8 Uhr aufgenommen worden seine. Auf den durch die Reihen gehenden Ausdrucken präsentierten sich die Räume in tadellosem Zustand. Wenn dann im Laufe des Tages der Besuch nicht mehr zumutbar sei, folgerte Hintzsche daraus: „Hier geht es auch um den pädagogischen Auftrag von Schulen.“ Man wolle sich die Intervalle jetzt noch mal ansehen, aber die Notwendigkeit sehe er eigentlich nicht.