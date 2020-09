Gastronomen-Streit in Düsseldorf : Es gibt Knies zwischen Kit-Café und Stadtstrand

Düsseldorf Ein Nachbarschaftsstreit am Mannesmannufer: Zwischen dem Kit-Café und dem Stadtstrand kriselt es. Grund sind Beschwerden wegen der Lautstärke, abgesagte Konzerte und volle Toiletten. Das sagen die Betreiber.

Die Nachbarschaft zwischen dem Kit-Café und dem Stadtstrand kriselt. Achim Spyra, Betreiber des Museumscafés, beschwert sich, weil der nahegelegene Stadtstrand immer wieder bevorteilt werde, wie er sagt. So hatte Spyra vergangenen Samstag auf der Terrasse seines Cafés ein kleines Konzert veranstalten wollen – eines der ersten seit der Corona-Pause. Als die Band Heavy Gummi spielte, kam jedoch das Ordnungsamt vorbei und unterbrach die Veranstaltung. „Wir seien lauter als der DJ des Stadtstrandes. Es muss sich also jemand von drüben beschwert haben“, mutmaßt Achim Spyra. „Ich fürchte, wir stören jemanden beim Chillen“, schrieb er danach bei Facebook.

Der Vergleich mit dem City-Beach trifft den Café-Betreiber besonders. Denn seitdem es den Stadtstrand gibt, gebe es auch Probleme. „Permanenter Stress“, sagt Spyra. Das Konzert habe er zwar weder angemeldet noch habe er ein gesondertes Hygienekonzept vorweisen können, räumt Spyra ein. Eine Anmeldung der kleinen Terrassen-Konzerte sei aber in den vergangenen Jahren auch nie notwendig gewesen. „Das ging so lange gut, wie wir keine Nachbarn hatten“, sagt er.

Ein weiteres Konzert am Folgetag habe er ebenfalls absagen müssen, weil die Anmeldung einige Wochen Vorlaufzeit braucht. Für kommende Woche habe er einen neuen Versuch mit Hygienekonzept und Anmeldung gestartet. Ob er so zügig die Freigabe bekommt, steht noch nicht fest. So oder so fühlt sich der Café-Betreiber von der Stadt Düsseldorf benachteiligt. Der Stadtstrand sei politisch durchgedrückt worden – auf seine Kosten, sagt Achim Spyra.