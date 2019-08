Fußball-Testspiel in Düsseldorf : Streit unter Sportvereinen wegen Rassismusvorwurf

Fußball-Testspiel in Düsseldorf

Düsseldorf Gab es beim Fußball-Testspiel zwischen dem SC Schwarz-Weiß 06 und dem TuS Gerresheim (3:0) rassistische Beleidigungen oder nicht? Die Beteiligten sind unterschiedlicher Meinungen.

Jedenfalls gibt es nun Ärger zwischen beiden Vereinen, denn die Gerresheimer veröffentlichen am Sonntagabend auf ihrer Facebook-Seite einen Post mit der Überschrift „Kein Platz für Rassismus“ und den Sätzen „nach einem groben Foulspiel unseres Spielers wurde dieser aus Richtung der gegnerischen Trainerbank mit zutiefst herabwürdigen Worten diskriminiert. Wir verurteilen in aller Schärfe jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit und tolerieren das respektlose Verhalten des Sportkameraden in keinster Weise.“