Energiewende in Düsseldorf Der lange Kampf um die Solaranlage – und der Denkmalschutz

Düsseldorf · Eine Düsseldorfer Familie will Photovoltaik auf dem Dach ihres Hauses in der weißen Siedlung installieren, was nicht genehmigt wurde. Nach der erfolgreichen Klage gegen die Stadt geht diese jetzt in Berufung. Der Streit geht weit über den Einzelfall hinaus.

20.03.2024 , 05:15 Uhr

Thomas und Julia Paul mit ihren Kindern Nikolas (auf dem Arm) sowie (v.l.) Max, Christopher und Charlotte. Die Familie möchte eine Photovoltaikanlage auf der Gartenseite des Daches errichten. Foto: Döring, Olaf (od)