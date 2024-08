Nach Streit um Rheinmetall Linke fordert Veröffentlichung der Sponsoringrichtlinie

Das wollen die Linken nicht einfach so hinnehmen. Sie kündigen einen Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrates am 19. September an, wonach der Entwurf der Sponsorenrichtlinie veröffentlicht und beraten werden soll. Das Thema sei wichtig und gehöre in die Öffentlichkeit. „Ohne ethische Leitplanken beim Sponsoring können sich unethische Großkonzerne mit Hilfe der Stadt reinwaschen.“