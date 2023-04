Schule in Düsseldorf Sollen Eltern für saubere Schultoiletten selbst zahlen?

Die Debatte um die Sauberkeit der Düsseldorfer Schultoiletten gewinnt an Fahrt. „Wir halten eine Lösung, bei der eine zweite Reinigung pro Tag zum neuen Standard wird, für falsch“, sagt Stefan Wiedon, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Schulausschusses. Falls es so käme, würden Verwaltung und Politik damit ein falsches Signal setzen. Schüler, die sich partout nicht an geltende Regeln hielten und die Klos immer wieder verschmutzten, könnten sich dadurch bestärkt fühlen – etwa nach dem Motto: Meinen Dreck machen ja eh andere wieder weg.