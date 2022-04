Prozess in Düsseldorf : Streit um Kö-Haus vor Gericht

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Beim Eckhaus Kö 104 und dem Nachbarbau stehen die Dacharbeiten still. Jetzt entscheidet das Verwaltungsgericht, ob Überbauungen für die beiden Aufzüge genehmigt werden oder nicht.

Schöne Altbauten gibt es an der Königsallee nicht allzu viele. Einer steht im Südteil der Straße jenseits der Graf-Adolf-Straße. Das Büro- und Geschäftshaus mit der Nummer 104 fällt aber seit Monaten als unfertige Baustelle auf. Die Fassade ist gemacht, neue Schmuckelemente im alten Stil sind aufwendig hergestellt worden und werden dezent beleuchtet. Die großen Schaufenster im Erdgeschoss jedoch sind wenig Kö-like verrammelt. Seit Dezember 2020 gibt es wegen des Eckhauses und des Nachbarbaus an der Adersstraße 22 ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf . Die Stadt Düsseldorf nimmt hierzu nicht Stellung.

Streitgegenstand ist laut Gericht die Versagung einer Baugenehmigung vom November 2020 zur Errichtung von verglasten Dachaufbauten. Davon gibt es zwei, und der gläsern eingefasste und nach hinten abfallende Aufzugturm im Neubau an der Adersstraße ragt mehr als drei Meter über dem Boden der Dachterrasse in die Höhe. Ein weiterer befindet sich in einem zurückliegenden Aufbau auf dem Altbau, der von der Straße kaum zu sehen ist. Beide wurden ohne Genehmigung errichtet, das räumen die Kläger ein. Sie fragen aber gleichzeitig, wie die Menschen auf die Dachterrasse kommen sollen, zumal wenn sie mobilitätsbehindert sind.