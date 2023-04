Im Schulausschuss Warum es in Düsseldorf Streit um einen freien Theaterbesuch für Schüler gibt

Sollen Düsseldorfer Schüler, von denen viele unter den Folgen von Pandemie und Distanzunterricht bis heute leiden, künftig einmal im Jahr kostenfrei ins Theater gehen? Darüber gab es im Schulausschuss am Dienstag eine engagierte Debatte, die freilich zu keinem einheitlichen Votum führte. Während unter anderem die Linke den Antrag der Sozialdemokraten vehement unterstützte, blieben Grüne und CDU auf Distanz. „Auch Schüler, die sich das nicht leisten können, haben über besondere Programme schon jetzt die Chance, eine Vorstellung zu besuchen. Wir brauchen diesen Antrag nicht“, meinte der grüne Schulexperte Thorsten Graeßner. So nähme beispielsweise eine Reihe von Schulen am Projekt „Theaterfieber“ teil. Und das beinhalte eine Kostenübernahme bei jenen, die sich den Eintritt nicht leisten können. Eine Einschätzung, die Martina Fockenbrock (SPD) nicht teilen mochte: „Programme wie ,Ankommen nach Corona‘ wurden inzwischen beendet. Wir sollten uns fragen, wie wir mit den Kindern und Jugendlichen, die in dieser Zeit erhebliche Opfer erbracht haben, umgehen wollen.“ Sympathie für das Anliegen ließ CDU-Ratsherr Peter Labouvie erkennen. Dem Antrag anschließen wollte er sich aber nicht. Zu bedenken sei, dass es bereits ermäßigte Tickets gebe. „Statt auf einen kostenlosen Besuch zu setzen, sollten wir für die bestehenden Projekte intensiv werben.“ Den Ärger der Linken zog Graeßner auf sich, als er die SPD-Fraktion aufforderte, den Antrag besser zurückzuziehen. Georg Blanchard nannte daraufhin den Umgang der Mehrheit mit dem Thema „eine Unverschämtheit“. Die SPD will nun nicht locker lassen und hofft auf eine gemeinsame Initiative mit der CDU.