Gastronomie-Angebot : Streit um den Stadtstrand am Kit in Düsseldorf geht weiter

Streit um den Stadtstrand am Kit in Düsseldorf geht weiter

Düsseldorf Der Stadtstrand steht unter anderem wegen des Aussehens der umgebauten Container in der Kritik. Im städtischen Wirtschaftsausschuss wurden nun auch andere Punkte diskutiert.

(nic) Die Politik streitet nach wie vor über den Stadtstrand nahe dem Museum Kit an der Rheinuferpromenade. Auf eine Anfrage von CDU-Politiker Giuseppe Saitta im Wirtschaftsförderungsausschuss hat die Verwaltung mitgeteilt, im Gespräch mit dem Kunst-im-Tunnel-Betreiber seien keine Konfliktpunkte festgestellt worden, im Gegenteil: „Bei der Versorgung mit zusätzlichen Sanitäranlagen, der Beseitigung von Abfall auf den Wiesenflächen und der zusätzlichen sozialen Kontrolle wurden Synergieeffekte festgestellt.“ Insgesamt nähmen die Besucher beide Angebote gut an, Beschwerden lägen im Ordnungsamt nicht vor – auch nicht seitens der Staatskanzlei oder anderer Anlieger oder Bürger. Vor der Eröffnung habe es lediglich rund zehn Nachfragen gegeben, mit denen die Vielzahl der Veranstaltungen an der Promenade kritisiert wurden. Gleichzeitig gebe es eine größere Anzahl positiver Feedbacks.