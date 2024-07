Düsseldorfer Zwangsgelder bis 5000 Euro Streit um Autoposer vor dem OVG ist abgesagt

Düsseldorf · Die von der Stadt verhängte Ordnungsverfügung war befristet und ist just vor dem Termin in Münster abgelaufen. Die Stadt sagt aber auch, wie sie weiter gegen Autoposer vorgehen will und wie das strengere Vorgehen wirkt.

03.07.2024 , 17:09 Uhr

Eine Kontrolle von Autoposern auf dem Corneliusplatz. Foto: dpa/David Young