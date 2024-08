Blaulicht in Düsseldorf Streit im Zug eskaliert am Hauptbahnhof

Düsseldorf · Nachdem zwei Fahrgäste am Dienstagabend in der S1 in Streit geraten waren, schlugen sie später am Bahnsteig aufeinander ein. Dabei wurde auch ein Unbeteiligter involviert.

07.08.2024 , 13:54 Uhr

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof eskalierte die zuvor verbale Auseinandersetzung. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Von Marc Ingel