Amtsgericht Düsseldorf Würstchenverkäufer am Hauptbahnhof gebissen

An einem Imbiss am Hauptbahnhof einen Würstchenverkäufer zu beißen, hat sich für einen 43-Jährigen bitter bemerkbar gemacht: Vom Amtsgericht deswegen zu elf Monaten Haft verurteilt, zog er protestierend vors Landgericht, hoffte dort auf eine Bewährungschance. Doch vor einem Urteil will diese Berufungsinstanz die Schuldfähigkeit des Verurteilten psychiatrisch untersuchen lassen.