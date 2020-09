Streik im Düsseldorfer Nahverkehr : Taxiunternehmen und Fahrdienste erwarten hohe Nachfrage

Wegen eines Streiks stehen am Dienstag alle Fahrzeuge der Rheinbahn still. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Dienstag wird die Rheinbahn für 24 Stunden bestreikt. Fahrdienste und Taxiunternehmen erwarten deshalb eine erhöhte Nachfrage und bringen mehr Fahrzeuge in Stellung. In einigen Fällen müssen Fahrgäste jedoch mit Mehrkosten rechnen.

Von Daniel Schrader

Infolge des Streiks bei der Rheinbahn am heutigen Dienstag bereiten sich Taxiunternehmen und andere Fahrdienste auf eine erhöhte Nachfrage vor. Denn den gesamten Tag werden weder Bahnen noch Busse der Rheinbahn im Einsatz sein. Auch die Bedienung einzelner Linien durch Subunternehmen wird es im Gegensatz zu vorherigen Streiks nicht geben. Grund dafür sei die Corona-Pandemie: „Der Ansturm auf diese Linien war in der Vergangenheit immer sehr groß“, berichtet Unternehmenssprecherin Heike Schuster. Deshalb wolle man Gedränge vermeiden. Der Regionalverkehr inklusive der S-Bahnen ist vom Streik nicht betroffen. Eine Taktverdichtung oder der Einsatz längerer Fahrzeuge zur Bedienung einer erhöhten Nachfrage sind jedoch nicht geplant, heißt es beim VRR.

Anders sieht es bei den Taxifahrern aus. Dennis Klusmeier von Taxi Düsseldorf erwartet ein gutes Geschäft am Tag des Streiks, sodass mehr Taxis zur Verfügung stehen werden. Wie hoch das Passagieraufkommen genau sein werde, lasse sich aber schwer abschätzen, denn Klusmeier hält es auch für möglich, dass einige Pendler im Homeoffice bleiben. „Wir werden die Lage im Auge behalten.“

Da der Fahrdienst Freenow Ride mit selbstständigen Fahrern zusammenarbeitet, kann das Unternehmen die Anzahl der Fahrzeuge nicht steuern, jedoch erwartet Sprecher Falk Sluga, dass mehr Fahrer als üblich im Einsatz sein werden. Da Ride ebenso wie Uber auf ein dynamisches Preissystem in Abhängigkeit der Nachfrage setzt, müssen Fahrgäste dieser beiden Dienste mit höheren Fahrtkosten als üblich rechnen.