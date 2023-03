Stadt Düsseldorf betroffen Awista kündigt für Donnerstag Streik bei der Müllabfuhr an

„Die negative Stimmung in den Bereichen der Straßenreinigung und der Müllabfuhr ist auf dem Siedepunkt“, sagt Stephanie Peifer, Bezirksgeschäftsführerin des ver.di-Bezirks DüsselRhein-Wupper. „Es ist für die Beschäftigten unerträglich, dass ein Mindestbetrag durch die Arbeitgeberseite vehement abgelehnt wird und damit die harte körperliche Arbeit der Beschäftigten in der Müllabfuhr, in der Straßenreinigung und auf den Recyclinghöfen der Kommunen in keiner Weise wertgeschätzt werden. Für den anstehenden dritten Verhandlungstermin wollen die Beschäftigten noch einmal ein Zeichen setzen und der Verhandlungskommission den Rücken stärken“ so Peifer weiter.