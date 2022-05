Großdemonstration für Samstag angekündigt : Streik am Uniklinikum schränkt Versorgung der Patienten ein

Düsseldorf Seit Mittwoch wird am Uniklinikum Düsseldorf gestreikt – die Mitarbeiter fordern mehr Entlastung und bessere Ausbildungsbedingungen. Im Krankenhaus sind die Auswirkungen des Streiks deutlich zu spüren.

Der Streik am Uniklinikum Düsseldorf (UKD) führt zu erheblichen Einschränkungen bei der Versorgung der Patienten. Insgesamt drei Stationen waren am Freitagvormittag komplett geschlossen, von üblicherweise bis zu 28 Operationssälen waren nur elf in Betrieb, wie ein Sprecher der Klinik auf Anfrage mitteilte. Der zusätzliche Personalausfall treffe die Klinik hart; viele Mitarbeiter seien in Corona-Isolation, dazu komme die Mehrbelastung durch die zusätzlichen Covid-Patienten.