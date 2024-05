Führungswechsel der Polizeiinspektion Süd Vom Streifendienst zur Spitze: „Die Polizeiarbeit erfüllt mich“

Er ist Familienvater von zwei Kindern, lebt mit seiner Frau und zwei Hunden in Wuppertal. Das Pendeln ist eine kleine Hürde. Größere können ihm in seinem neuen Alltag begegnen. In den letzten Jahren als Polizist und Führungsperson habe sich einiges in dem Beruf getan. „Als ich angefangen habe, gab es vieles nicht. Die Ausstattung hat sich positiv entwickelt: Bodycams und Kameras im Streifenwagen, Taser, Kohlenmonoxid-Warngeräte.“ Herausforderungen in der Arbeit sieht der Wuppertaler in der Digitalisierung, Straftaten im Internet und in der KI. „Das, was wir heute bewerten müssen, hat wahnsinnig zugenommen. Es ist alles schnelllebig.“