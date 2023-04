Düsseldorfer Altstadt Streetwork-Projekt soll verlängert werden

Die Streetworker von „KohleG“, einer gemeinnützigen Genossenschaft der Jugendhilfe, ist seit Mai 2022 im Einsatz. Das Team besteht aus Sozialarbeitern, Pädagogen und Anti-Gewalttrainern. Abends und nachts ziehen sie in kleinen Teams durch die Altstadt und am Rheinufer entlang, nehmen Kontakt zu den Gruppen auf, bieten Hilfe an, greifen aber auch in brenzligen Situationen ein.