Schwanenhöfe in Düsseldorf Viele kulinarische Überraschungen beim Street Food Festival

Von einigen Stammteilnehmern musste sich Vincent Schmidt zwar verabschieden, dafür waren Newcomer wie „Snackwunder“ aus Osnabrück am Wochenende in den Schwanenhöfen mit dabei. „Corona steckt tatsächlich noch vielen Gastrobetrieben in den Knochen. Sie sind eher zurückhaltend oder haben aufgegeben“, bilanziert Schmidt. Dennoch sieht er positiv in die Zukunft. „Die Nachfrage beim Publikum steigt. Alle wollen wieder raus, mit Freunden oder Familie unterwegs sein und ohne Einschränkungen Spaß haben“. Auch würden Gastrobetriebe, die ihr Lokal aufgegeben haben, ein neues Standbein mit Foodtrucks aufbauen, wie zum Beispiel „Awa Events“. Aus einem kleinen Restaurant in Bilk mit senegalesischen Spezialitäten wurde „eine Freiluftküche“, wie Awa Kandji-Bachtig erzählt, während sie Mafeh mit Gemüse in Erdnusssauce und Couscous oder Reis auf einem Teller, wahlweise mit Rindfleisch oder vegan, anrichtet.