Nach Badechaos in Düsseldorf : Straßensperre sorgt für Ruhe am Himmelgeister Strand

Düsseldorf Es war voll an den Düsseldorfer Gewässern in den vergangenen heißen Wochen. Darum hatte die Stadt neue Maßnahmen angekündigt. Die erste Bilanz: Es lief ruhig und gesittet.

(veke/ujr) Die Maßnahmen der Stadt nach dem Badechaos in den vergangenen Wochen haben gewirkt. Am Wochenende war es deutlich ruhiger am Rhein und an den Seen. Ordnungsdezernent Christian Zaum zieht eine positive Bilanz: Es sei gesittet zugegangen an den Gewässern. Als Grund sieht er eine Mischung aus dem wechselhaften Wetter und den verschärften Maßnahmen der Stadt.