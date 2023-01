Kultur in Düsseldorf Straßenschilder sollen nicht zweisprachig werden

Im Beschluss sei als Auswahlkriterium vorgeschlagen worden, sich an der größten Einwanderungsgruppe des jeweiligen Stadtteiles oder Bezirkes zu orientieren. Das würde bei der Hälfte der Bezirke ein türkisches Schild bedeuten, heißt es in der Vorlage. Sich an der zweit- oder drittgrößten Gruppe zu orientieren, stelle die gleiche Probleme da. „Sollte ein Bezirk oder Stadtteil durch ein Straßenschild in der jeweiligen Sprache zukünftig in erster Linie mit dieser einen Kultur oder Nationalität assoziiert werden, dann birgt das die Gefahr der Förderung der Segregation“, heißt es weiter.