Düsseldorfer können sich beteiligen : Straßennamen-Vorschläge ans Amt

Die Düsseldorfer können sich in die Diskussion um neue Straßennamen einbringen. Das Vermessungs- und Katasteramt nimmt Vorschläge für Namensgeber entgegen. Bevor der Name einer Person als Straßenname über die Verwaltungsspitze in die politischen Gremien eingebracht wird, prüfen die Mahn- und Gedenkstätte und das Stadtarchiv, ob bei dieser Belastungen in den Bereichen Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus oder Antisemitismus vorliegen. Die Kosten für ein neues Straßennamensschild – beidseitig, gerahmt und inklusive Pfosten – belaufen sich nach Aussage der Stadt auf rund 500 Euro.