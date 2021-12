Rettungsaktion in Düsseldorf : Schwerverletzte nach Unfall mit Straßenbahn

Rettungsaktion in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist eine Frau in Düsseldorf schwer verletzt worden. Sie war nach dem Zusammenprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie freischneiden.

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Düsseldorf schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Frau am Freitagabend verbotswidrig abgebogen und mit ihrem Wagen mit einer entgegenkommenden Tram zusammengekracht. Sie wurde im Zuge der Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.