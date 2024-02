Persönlichkeiten aus Düsseldorf Wer war eigentlich Hermann Smeets?

Wie in vielen anderen deutschen Städten gibt es auch in Düsseldorf Straßennamen, die mit Personen in Zusammenhang stehen, deren Vergangenheit mit Kolonialismus, Nationalsozialismus und ähnlichen historischen Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Oft sind diese Zusammenhänge erst viel später aufgedeckt worden. Deshalb überprüft auch die Stadt Düsseldorf seit 2018 alle Straßennamen in der Landeshauptstadt. Nach dem Abschlussbericht 2020 erfolgte dann 2021 der Ratsbeschluss, dass elf Straßen umbenannt werden sollen. Zuletzt hat der Rat die Umbenennung von zehn historisch belasteten Straßennamen sowie die Umwidmung beschlossen, offen ist noch der neue Name für die Heinz-Ingenstau-Straße.