Schwimmen in Düsseldorf Badesaison startet im Strandbad Nord und in Lörick

Auch die Bädergesellschaft Düsseldorf öffnet ein weiteres Freibad. Am Montag, 20. Mai, beginnt die Saison im Strandbad Lörick. Schwimmen können Besucher dann montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr. Mit der Öffnung in Lörick startet der rotierende Einschichtbetrieb in der Münster-Therme und im Gartenhallenbad Unterrath. Die Münster-Therme wird Dienstag- bis Freitagvormittag von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet sein, das Gartenhallenbad Dienstag- bis Freitagnachmittag von 14 bis 21 Uhr. Am Wochenende kann samstags von 9 bis 17 Uhr in der Münster-Therme geschwommen werden, sonntags von 10 bis 18 Uhr im Gartenhallenbad. Montags findet in der Münster-Therme von 11 bis 14 Uhr Seniorenschwimmen statt. Das Allwetterbad Flingern und das Freibad Rheinbad sind bereits geöffnet. Das Freibad Benrath folgt Ende Mai.