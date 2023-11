Wegen Verwendung des Wortes „Genozid“ Strafantrag gegen Walid El Sheikh gestellt

„Formaljuristisch ist an meiner Äußerung strafrechtlich nichts relevant, das haben mir auch meine Anwälte bestätigt. Aber mir ist nun klar, dass das in der Gegenwart und der jetzigen Situation ein absolut falscher und nicht zielführender Begriff war“, sagte er. „Dass sich irgendjemand aus der jüdischen Gemeinde davon bedroht fühlt, war nicht mein Ansinnen und tut mir sehr leid.“ Er verurteile die Hamas und ihre Taten und unterstütze das Recht Israels, sich dagegen zu wehren. „Das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza müsse man jedoch auch nennen dürfen. Mein letzter Satz in diesem Post war deshalb auch: ‚Jedes Leben ist wertvoll’.“