Polit-Aktion in Düsseldorf : Strack-Zimmermann macht Wahlkampf an der Umweltspur

Düsseldorf Marie-Agnes Strack-Zimmermann - FDP-Herausforderin von OB Thomas Geisel - brachte ein Plakat an der Umweltspur an. Auch beim Karnevalsbeginn war der Verkehrsversuch ein großes Thema.

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die einzige schon bekannte Herausforderin von Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD), hat am Montag ein Transparent an der Fußgängerbrücke an der Christophstraße in Bilk angebracht, die über die umstrittene dritte Umweltspur verläuft.