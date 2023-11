Umstrittenes Posting in den sozialen Medien Strack-Zimmermann fordert Rücktritt des Altstadtwirte-Sprechers

Die Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert den Rücktritt des neuen Sprechers der Altstadtwirte, Walid El Sheikh. Das hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und Mitglied des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion am Samstag in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Grund dafür ist eine Instagram-Story von El Sheikh, in dem er Stellung zu dem Krieg in Nahost nahm.