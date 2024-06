Düsseldorfer Duell in der nächsten Runde Strack-Zimmermann gegen Geisel – jetzt auch europaweit

Innerhalb Düsseldorfs erreichte die FDP satte elf Prozent (Stand nach Auszählung von 402 von 436 Wahlkreisen). Wohl auch ein Sieg für Strack-Zimmermann: Zwar schneiden die Liberalen in der Stadt traditionell eher gut ab, das Ergebnis liegt nach diesem Stand aber noch einmal zwei Prozent über dem der Europawahl 2019. Die Politikerin hat trotz ihrer Karriere in der Bundespolitik immer engen Kontakt zu ihrer Heimatstadt gehalten und sich vielseitig engagiert: Noch einen Tag vor der Wahl nahm sie am Motorradkorso „Biker 4 Kids“ in Düsseldorf teil, der Geld für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz sammelt und in dem sie seit vielen Jahren als Schirmherrin fungiert.