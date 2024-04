Frühjahrsgutachten 2024 Stimmung im Düsseldorfer Handwerk so schlecht wie zu Beginn von Corona

Der größte mittelständische Wirtschaftssektor an Rhein, Ruhr und Wupper blickt weiter besorgt aufs eigene Geschäft. Das ist das zentrale Ergebnis des Frühjahrsgutachtens, das die Handwerkskammer Düsseldorf am Montag veröffentlicht hat. „Unsere Konjunktur befindet sich in einer Seitwärtsbewegung“, sagt Kammerpräsident Andreas Ehlert.